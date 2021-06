I tabelloni elettronici delle FFS non hanno di nuovo funzionato questa mattina in diverse stazioni in tutta la Svizzera o hanno dato informazioni errate. Railservice ha segnalato su Twitter la seconda interruzione dopo quella del fine settimana, parlando di un malfunzionamento informatico. Dopo circa due ore il guasto è stato risolto intorno, alle 11.15, ha detto un portavoce delle FFS a Keystone-ATS. La causa di entrambe le interruzioni è ancora all’esame.