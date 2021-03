A causa di un problema informatico, fra le 16.45 e le 18.30 non è stato possibile acquistare biglietti dalle FFS. Ad essere colpiti sono stati il sito internet, l’app ma anche i distributori e gli sportelli. Il portavoce delle FFS Raffael Hirt ha confermato a Keystone-ATS informazioni pubblicate dal «Blick» online. Le cause precise non sono ancora state rese note. Le Ferrovie hanno lavorato a pieno regime e dopo un’ora e tre quarti il problema è stato risolto, ha spiegato Hirt.