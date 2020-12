Parmelin ha iniziato il suo discorso ringraziando l’Assemblea federale per la fiducia dimostrata nei suoi confronti. «Si tratta di un grande onore e una grande responsabilità», ha aggiunto il futuro presidente della Confederazione. Parmelin non ha nascosto che per la popolazione la pandemia è stata ed è tuttora uno shock. Ha quindi dichiarato di voler dedicare il massimo impegno e tutte le forze per la Svizzera e i suoi cittadini, trovando soluzioni in collaborazione con i colleghi di Governo e con il Parlamento per gestire la crisi, ma anche per diffondere un po’ di ottimismo tra i cittadini. Parmelin ha pure rivolto un invito alla solidarietà. «Tutti devono dare il proprio contributo». La coesione è importante tra vecchi e giovani, tra città e campagna e al di sopra del «Röstigraben» e del «Polentagraben» indipendentemente dalla classe sociale. «Non sono solo un romando, ma anche un po’ svizzerotedesco», ha aggiunto il futuro presidente della Confederazione. Il viticoltore di Bursins (VD) si è espresso in francese e in tedesco, anche se viene spesso criticato per le sue scarse conoscenze linguistiche, e anche in italiano. Nella lingua di Dante, il vodese ha in particolare dichiarato che «la coesione nazionale e la capacità di unire le forze per un obiettivo comune, sono queste le vere forze della Svizzera».