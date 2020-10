(Aggiornato alle 14.30) Primo caso di quarantena all’interno del Consiglio federale. Il capo del Dipartimento federale dell’economia Guy Parmelin è sottoposto a quarantena preventiva dopo che un suo collaboratore è risultato positivo al coronavirus. Ne dà notizia il Tages-Anzeiger. Oggi avrebbe partecipare alla seduta del Consiglio federale in videoconferenza. Il ministro dell’economia non ha sintomi ed è negativo al tampone, ha precisato oggi in conferenza stampa il portavoce del Governo, André Simonazzi. Parmelin, come detto, ha potuto partecipare per via telematica all’odierna seduta dell’Esecutivo e continuerà a lavorare a distanza, rispettando le direttive sanitarie disposte dalla Confederazione, ha aggiunto Simonazzi.