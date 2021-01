Nel suo discorso per il nuovo anno, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha sottolineato l’importanza della coesione nella popolazione. Per raggiungerla, la chiave è l’educazione.

Si tratta di fattori determinanti per «il dialogo e lo scambio», ha detto il presidente nel suo discorso alla SRF. «In un’epoca dove i rapporti di forza sono estremamente instabili, l’educazione apre le vie a una risoluzione pacifica dei conflitti», ha aggiunto. «Il nostro buon sistema educativo ci aiuta, l’educazione è il nostro linguaggio universale», ha dichiarato ancora.

Parmelin ha poi parlato della pandemia: «Raramente abbiamo visto qualcosa di simile: le nostre attività si sono praticamente fermate. L’insieme della società si è ritrovato in un isolamento senza precedenti». E ancora: «All’alba di questo 2021 il realismo mi impedisce di formulare auguri troppo entusiastici. Mi costringe piuttosto a constatare che le incognite sono molte e che la situazione resta precaria. Nonostante questo ci tengo a trasmettervi di tutto cuore un mio caloroso messaggio di solidarietà. Penso soprattutto a chi soffre a causa della solitudine, di una malattia, della perdita di una persona cara o dei rigori dell’età. Gli effetti della pandemia hanno ulteriormente accentuato le difficoltà personali di molti di noi. Ci tengo ad assicurarvi ancora una volta il sostegno del Consiglio federale e il suo costante impegno nella ricerca di soluzioni che permettano al nostro Paese di ripartire su solide basi».

La situazione resta incerta, ma il vodese si è mostrato fiducioso, anche perché la Svizzera ha spesso optato per le giuste soluzioni in passato. Non a caso, lo «Swiss made» continua a essere un simbolo di affidabilità e qualità, ha sottolineato.