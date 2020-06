Sulla base delle indagini svolte finora, l’uomo di 38 anni trovato morto nel fine settimana con due bambini in un appartamento a Eschenz (TG) avrebbe prima ucciso i suoi due figli e poi si sarebbe suicidato. Lo comunica la Polizia cantonale turgoviese in una nota odierna, spiegando che la dinamica esatta della tragedia non è stata ancora del tutto chiarita. L’autopsia condotto dall’Istituto di medicina legale ha dimostrato che il 38.enne tedesco ha prima ucciso i piccoli di 4 e 7 anni, poi si è tolto la vita procurandosi ferite da taglio. I bambini non hanno riportato ferite esterne, la causa esatta del loro decesso non è ancora nota. Secondo le autorità è da escludere l’intervento di altre persone. La tragedia si sarebbe consumata tra sabato sera e domenica mattina. Proseguono le indagini della Polizia cantonale in collaborazione con la Procura di Kreuzlingen.