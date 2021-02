Un uomo di 38 anni è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo per un incidente della strada avvenuto alla fine del 2019 a Dürrenäsch (AG) che provocò la morte di un neonato.

L’automobilista, che nel frattempo si è trasferito in Francia, è stato condannato oggi dal tribunale distrettuale di Kulm (AG) a una pena detentiva di 18 mesi con la condizionale.

La corte ha seguito fino in fondo la richiesta della pubblica accusa. L’uomo dovrà pagare anche una multa di 2000 franchi e la sospensione condizionale sarà valida per un periodo di prova di tre anni. La sentenza non è ancora definitiva.