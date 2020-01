In Svizzera hascisc e marijuana sono gli stupefacenti più venduti per quantità, ma hanno un giro d’affari inferiore a quello della cocaina. È quanto risulta da uno studio condotto nel canton Vaud, che ha permesso estrapolazioni a livello nazionale.

In particolare si è rilevato un ritorno dell’hascisc importato, che era stato soppiantato negli anni ‘90 dalla marijuana prodotta localmente. «Questo hashish proviene quasi esclusivamente dal Marocco, dove i coltivatori hanno cambiato le loro piante per offrire un prodotto con più THC», precisa Zobel.

La resina di canapa (hascisc) sta nuovamente occupando un posto non trascurabile (circa il 30% del mercato), soprattutto perché viene consumata dagli utilizzatori intensivi e il suo livello di THC è aumentato (28% in media in un campione di sequestri). Secondo le valutazioni, la produzione locale di marijuana su piccola scala costituisce circa un decimo del mercato.

Lo studio mostra poi che il mercato vodese dei derivati della canapa, e per estensione quello svizzero, è sostenuto dai consumatori abituali, ossia che ne fanno uso 20 o più giorni al mese. Essi rappresentano meno del 9% di tutti gli utilizzatori ma si fumano la metà della marijuana o dell’hascisc venduti. Si tratta di 5000-7000 persone a livello cantonale, che spendono in media 314 franchi al mese.

Per quanto riguarda la cannabis, Zobel afferma che «il proibizionismo non funziona molto bene. Bisogna provare qualcos’altro, soprattutto per proteggere meglio i giovani. Siamo a favore di una regolamentazione intelligente». Dipendenze Svizzera sostiene gli esperimenti pilota per inquadrare meglio il consumo.