L’organizzazione svizzera di cooperazione allo sviluppo Helvetas può vantare un anno di donazioni di successo. Nel 2019 l’ONG ha potuto raccogliere donazioni e contributi per un totale di 31,8 milioni di franchi - circa il cinque per cento in più rispetto all’anno precedente.

Le entrate delle donazioni e dei contributi dell’organizzazione svizzera di cooperazione allo sviluppo Helvetas sono aumentate lo scorso anno del cinque per cento rispetto all’anno precedente: da 30,1 milioni di franchi a 31,8 milioni di franchi. In particolare, si è registrato un aumento delle entrate per gli aiuti di emergenza sia da parte di donatori privati che di fondazioni. Helvetas ha ricevuto anche altri contributi da fondazioni private all’estero. Un aumento importante si è avuto nel settore delle donazioni online. Questo buon risultato dimostra un dato di fatto importante: la società non accetta che altre persone debbano vivere in assoluta povertà e molti credono che la povertà possa essere superata.

Helvetas è impegnata in Africa, America Latina, Asia ed Europa dell’Est e fornisce un aiuto duraturo all’auto-aiuto. Insieme alle organizzazioni partner, alle aziende e alle autorità locali, l’organizzazione svizzera aiuta la popolazione a migliorare la propria vita in modo autonomo e a lungo termine. Helvetas si concentra su temi come l’approvvigionamento idrico e l’igiene, il clima, l’istruzione e il reddito. Helvetas fornisce anche aiuti d’emergenza in caso di catastrofe, come nel caso del Mozambico, dove i cicloni Idai e Kenneth hanno portato distruzione, inondazioni e quindi fame e privazioni. Essendo presente nel Paese sudafricano da decenni e conoscendo le condizioni locali, Helvetas è stata in grado di aiutare le persone colpite in modo rapido e concreto.

I disastri naturali, causati da cicloni come quelli del Mozambico, sono aumentati a livello globale negli ultimi decenni. Soprattutto le persone nelle regioni più povere soffrono delle conseguenze dell’aumento delle emissioni di CO2, alle quali loro stesse hanno contribuito in misura minore. Il cambiamento climatico minaccia di distruggere i progressi di sviluppo duramente conquistati. Helvetas aiuta le popolazioni colpite, per esempio con nuovi metodi di coltivazione a basso impatto climatico e a risparmio idrico. In Mali, per esempio, la ONG sta aiutando i contadini ad adattarsi alla mutata stagione delle piogge: l’inondazione dei campi può essere utilizzata come un’opportunità per coltivare beni alimentari o il foraggio per il bestiame.

©CdT.ch - Riproduzione riservata