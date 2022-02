«Non possiamo più accettare che la cooperazione scientifica sia ostaggio della politica bilaterale». Il mondo della ricerca, in Svizzera come nel Regno Unito, alza la voce e torna a chiedere ai Governi di «agire in modo responsabile, assumendo una posizione costruttiva» nei confronti dell’Unione europea. L’obiettivo? Risolvere il nodo della partecipazione dei due Paesi al programma di ricerca «Horizon Europe» («Orizzonte Europa»). La campagna «Stick to Science» - promossa da oltre 200 personalità attive nelle università - ha lo scopo di superare questa fase di impasse. Va ricordato: Svizzera e Regno Unito sono state di fatto escluse dal più prestigioso programma di ricerca europeo con i suoi quasi 95 miliardi di euro. «Un’ulteriore posticipazione dovuta a mere ragioni politiche è inaccettabile»,...