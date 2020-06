HotellerieSuisse chiede altre misure di sostegno

HotellerieSuisse chiede ulteriori misure a sostegno dell’industria alberghiera in difficoltà. In un suo documento programmatico pubblicato oggi auspica per esempio che le aziende colpite più duramente dalla crisi del coronavirus vengano esonerate dall’obbligo di rimborsare i crediti Covid concessi. Inoltre, sarebbe necessario prolungare la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) di 12 periodi di conteggio a 18.