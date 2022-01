HotellerieSuisse storce il naso per le decisioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale ha mostrato «poco coraggio» prorogando alcune misure fino alla fine di marzo nonostante «parli di ospedalizzazioni stabili e del miglioramento della situazione». È questo il pensiero di Hotelleriesuisse a seguito delle decisioni prese ieri da Berna. In particolare, l’associazione di categoria «si rammarica» della proroga dei provvedimenti per vaccinati e guariti con test negativo e dell’obbligo di quarantena fino alla fine di febbraio. Favorevole, invece, all’allentamento delle disposizioni di entrata e il mantenimento dell’obbligo del telelavoro fino alla fine di febbraio invece che fino alla fine di marzo. «È incomprensibile per il ramo ricettivo che la gravosa regola per le persone vaccinate o guarite e con test negativo venga ulteriormente prorogata – fa sapere HotellerieSuisse in una nota –. A causa della situazione estremamente precaria dei contagi bisogna tener conto della scarsa presenza del personale, motivo per cui in molti casi non è possibile assicurare un funzionamento normale. La mancanza di certezza nella pianificazione pesa sulle aziende e ha un impatto negativo sulla domanda dei servizi turistici».