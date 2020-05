Il direttore di Hotelplan Thomas Stirnimann critica la compagnia aerea Swiss, che non concede indennizzi per i voli non effettuati. «È incredibile quello che si permette di fare», afferma in un’intervista pubblicata oggi dai giornali del gruppo CH-Media.

Per questo motivo Stirnimann si rallegra del fatto che la compagnia aerea sarà obbligata a rimborsare le agenzie di viaggio per i voli non effettuati fino in settembre se vuole ottenere i «prestiti covid» proposti dalle autorità federali. «Mi aspetto i primi rimborsi non appena arriverà la prima tranche di prestiti bancari, non a settembre», precisa.