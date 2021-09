L’azienda constata anche un forte bisogno di informazione da parte dei vacanzieri riguardo alle prescrizioni di entrata nei singoli paesi e di ritorno in patria. Per soddisfarlo ha quindi deciso di istituire un numero di telefono (0900 88 88 11) che fornisce informazioni aggiornate in tedesco, francese e inglese a un costo di 3 franchi al minuto da rete fissa. I clienti di Hotelplan possono comunque ottenere le informazioni gratuitamente nell’ambito della loro prenotazione.

Quest’estate le destinazioni più gettonate all’estero sono state la Grecia (con Creta, Kos e Rodi), seguita dalla Spagna (con Maiorca e le Canarie), Cipro e Turchia. Nel complesso, la Svizzera è stata la quinta destinazione più popolare, in forte aumento rispetto al 15esimo posto dell’estate 2019. «Hotelplan ha organizzato il suo primo viaggio 86 anni fa, quando il primo treno speciale Hotelplan arrivò a Lugano: quest’estate siamo per così dire tornati alle nostre radici», spiega Bachmann.

Al momento Hotelplan prevede anche una buona attività in autunno. In primo piano rimarranno Grecia, Spagna, Turchia e Cipro. «Giustamente le prenotazioni saranno ancora fatte a breve termine nel prossimo futuro, tuttavia, stiamo notando una crescita per le vacanze autunnali», spiega Bachmann. Per i prossimi mesi si osserva un marcato interesse per Caraibi, Messico, Costa Rica, Dubai e Maldive.