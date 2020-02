Una trentina di collaboratori rispondono alle domande in tre lingue nazionali. Molte riguardano i viaggi, prima verso l’Asia e ora anche verso l’Italia. Le autorità svizzere non emettono restrizioni di viaggi, ma «non raccomandano i soggiorni in Cina», ricorda Medgate. Altre domande concernono le misure igieniche da rendere per proteggersi dalla malattia.