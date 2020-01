«Sì» ad accordi commerciali ma «no» a unioni politiche: è sotto questa filosofia che 60 anni fa Svizzera e altri sei Paesi hanno fondato l’Associazione europea di libero scambio (AELS), in contrapposizione alla Comunità economica europea (CEE), che è stata invece il primo pilastro dell’Ue.

Dopo la Brexit, si sono susseguite molte voci su un possibile ritorno di Londra, che sono però state prontamente smentite. «Il nostro governo si è espresso chiaramente contro l’adesione all’AELS», ha dichiarato alla «Handelszeitung» l’ambasciatrice britannica a Berna Jane Owen. I 29 accordi dell’Associazione sono in parte vecchi: «Abbiamo l’ambizione di contrattare intese moderne, in maniera diretta e non tramite l’AELS», ha continuato.