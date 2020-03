I basilesi piangono il tradizionale corteo carnascialesco di Morgenstreich, vittima del coronavirus e del divieto imposto dalla Confederazione di organizzare manifestazioni con più di 1.000 persone. Sulla Marketplatz di Basilea questa mattina verso le 4 si sono radunate diverse centinaia di persone (forse anche più di mille, ipotizza la NZZ, ndr.), molte delle quali con candele, in segno di lutto per la sfilata annullata. Davanti al Municipio sono state esposte anche delle lanterne di carnevale. La polizia, presente nel centro della città, non è intervenuta. Il carnevale basilese - chiamato «Fasnacht» - è questa volta stato rinominato «FasNicht», per rimarcarne la mancanza. L’organizzazione, domenica, è passata attraverso i social media e diversi gruppi WhatsApp. Si è trattato, secondo quanto riportano diversi media svizzero-tedeschi di una reazione a quando accaduto a Liestal. Lì, nonostante i divieti il carnevale si è tenuto ugualmente e il Governo cantonale ha risposto con un divieto di accesso ai bar la sera, dalle 19 alle 6.