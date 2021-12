Secondo quanto riportato dal SonntagsBlick, i camionisti prevedono di lanciare un’iniziativa popolare per «garantire l’approvvigionamento» della popolazione e dell’economia.

«La pandemia ha mostrato che i camionisti hanno un’importanza sistemica e sono necessari al buon funzionamento della Svizzera», ha spiegato sulle pagine del domenicale David Piras, segretario generale dell’organizzazione di settore Routiers Suisses. Proprio per queste ragioni, la Confederazione deve fare in modo che ci sia «un numero sufficiente di camionisti formati in maniera appropriata».