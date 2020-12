Dopo la sorpresa iniziale in seguito alla rapida approvazione da parte di Swissmedic del primo vaccino contro il coronavirus, i cantoni stanno rivedendo i loro piani e accelerano a loro volta i tempi. Per l’insieme della Confederazione sono a disposizione 107’000 dosi.

Friburgo, per bocca della presidente del governo Anne-Claude Demierre, ha fatto sapere che si muoverà «la settimana prossima». Precisamente il 28 dicembre, hanno precisato i servizi cantonali. Lo stesso giorno partiranno anche le prime iniezioni in Vallese, ha indicato a Keystone-ATS la consigliera di stato Esther Waeber-Kalbermatten.

Discorso analogo per il Giura, che intende iniziare a vaccinare ospiti di case per anziani e persone bisognose di cure a domicilio dal 4 gennaio. Le autorità però attendono ancora istruzioni essenziali dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). In particolare, c’è ancora incertezza sulla data esatta di consegna dei primi vaccini, ha detto a Keystone-ATS il responsabile del servizio cantonale della sanità pubblica Nicolas Pétremand.