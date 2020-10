La ZGDK è a favore di una chiara estensione dell’obbligo di indossare le mascherine nelle scuole e sul posto di lavoro, se la distanza non può essere mantenuta, si legge in un comunicato odierno, diramato in seguito alla procedura di consultazione avviata dal Consiglio federale su possibili provvedimenti anti-Covid. Che ci siano nuovi provvedimenti in vista, lo ha confermato oggi anche la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga.