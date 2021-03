I cantoni sono pronti a vaccinare in massa la popolazione con le grandi quantità di vaccino promesse per i prossimi mesi: ora dispongono delle capacità sufficienti, assicura Rudolf Hauri, presidente dell’Associazione dei medici cantonali.

Al momento, i cantoni non stanno ancora sfruttando appieno la «macchina» disponibile perché c’è carenza di «carburante», ossia di dosi di vaccino. Ma l’infrastruttura è pronta, dice Hauri in un’intervista ai giornali del gruppo Tamedia.

Tuttavia - aggiunge Hauri - malgrado la buona organizzazione, le capacità di vaccinazione non possono essere aumentate a piacimento. Ci sono colli di bottiglia con il personale qualificato, in particolare quello infermieristico. È possibile vaccinare 150.000 persone al giorno, ma questo numero non può essere decuplicato poiché occorre personale specializzato, spiega.