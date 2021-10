Nello stesso tempo il numero di test PCR è diminuito leggermente (-4,9%) rispetto alla settimana precedente, precisa l’UFSP. Complessivamente nella settimana dall’11 al 17 ottobre - la 41esima - sono stati dichiarati 164’386 test (62% PCR e il 38% test antigenici rapidi) contro 231’401 di sette giorni prima. In 10 Cantoni il loro numero è diminuito significativamente mentre è aumentato a Nidvaldo (da 1415 a 1808 in una settimana) e a Vaud (da 15’548 a 17’578). In Ticino sono calati da 6104 a 4778 e nei Grigioni da 4292 a 3229.

Nella 41.esima settimana sono stati confermati in laboratorio 6426 casi: sette giorni prima erano 6367. La maggior parte dei casi è stata registrata nelle fasce d’età dai 20 ai 49 anni (oltre 1000 per ciascuna fascia). In rapporto all’intera popolazione, la fascia d’età dai 10 ai 19 anni è stata quella maggiormente colpita, con 117 casi alla settimana per 100’000 abitanti. L’incidenza dei casi era in media di 74,3 per 100’000 abitanti contro 73,7 della settimana precedente. A livello cantonale l’incidenza alla settimana per 100’000 abitanti ha oscillato tra i 32 di Soletta e i 274 di Obvaldo. In Ticino e nei Grigioni l’incidenza è stata rispettivamente di 34,1 e di 81,9.