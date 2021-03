I centri sociali e la richiesta di spazi per fare cultura alternativa in Svizzera: una storia lunga e caratterizzata da lotte. Una storia che ha segnato quasi tutte le città, soprattutto quelle più grandi. A Lugano non è mai stata trovata una soluzione definitiva e proprio in questi giorni - dopo gli scontri in stazione - la politica è tornata a parlare di sgombero dell’ex Macello. Ed è possibile che giovedì il Municipio prenda una decisione. La situazione in Ticino ci ha spinto a voler ampliare gli orizzonti e a tentare di capire come altre reltà elvetiche - Zurigo e Berna in particolare - hanno affrontato la situazione.

La rivolta del Teatro dell’Opera

Chi pensa a un centro sociale alternativo a Zurigo pensa alla Rote Fabrik, l’ex fabbrica dai mattoni rossi nel quartiere di Wollishofen. Una...