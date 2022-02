Dittatori, reti criminali, spie. È quanto emerge dall’inchiesta Suisse Secrets, un’investigazione collaborativa basata sulla fuga di informazioni da oltre 18.000 conti bancari amministrati da Credit Suisse dagli anni ‘40 fino alla fine degli anni 2010. Questi dati sono stati trasmessi da una fonte anonima, poco più di un anno fa, al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, che li ha condivisi con quarantasette media internazionali, tra cui Le Monde e il consorzio investigativo Organized Crime and Corruption Reporting Project o OCCRP. Vi hanno lavorato 152 giornalisti in 39 Paesi.

A dispetto delle regole di vigilanza imposte alle grandi banche internazionali, si legge in particolare su Le Monde, Credit Suisse avrebbe ospitato per decenni fondi legati alla criminalità e alla corruzione. In particolare, avrebbero trovato rifugio decine di dittatori e politici corrotti, grandi patrimoni di provenienza illecita o dubbia, individui e aziende colpiti da sanzioni internazionali, anche reti criminali o mafiose. Vengono fatti i nomi di re Abdullah II di Giordania, la cui immensa fortuna offshore non è correlata all’eredità di suo padre, politici e alti funzionari di Tunisia, Egitto, Libia, Siria e Yemen, che hanno prelevato ingenti somme di denaro dai loro Paesi durante le cosiddette primavere arabe. E ancora: venezuelani implicati o condannati nel grande scandalo dell’appropriazione indebita di fondi pubblici che agita il Paese; il prestanome dell’ex dittatore dello Zimbabwe Robert Mugabe, Billy Rautenbach, accusato di aver finanziato le violenze pre-elettorali del 2008; diversi capi dei servizi di intelligence che hanno praticato la tortura per conto della CIA durante la «guerra al terrore»; un dirigente del Gruppo Siemens, che ha corrotto funzionari nigeriani; un presunto «riciclatore» dell’esercito repubblicano irlandese e della ‘ndrangheta, la terribile mafia calabrese; capi dell’intelligence di vari Paesi, che sono diventati ricchi senza spiegazioni, fa notare l’inchiesta.

Nel loro insieme, queste rivelazioni disegnano una vera e propria mappa mondiale della corruzione internazionale. L’inchiesta Suisse Secrets, di fatto, fa uscire dall’ombra oltre 100 miliardi di franchi svizzeri. Un «tesoro» rimasto nascosto ai piedi della Confederazione, fuori dalla vista delle autorità di vigilanza e, senza dubbio per buona parte, delle autorità giudiziarie.

Credit Suisse, attraverso una nota, respinge fermamente le accuse e le insinuazioni sulle presunte pratiche commerciali della banca. «I fatti presentati sono prevalentemente storici, in alcuni casi risalenti addirittura agli anni ‘40, e i resoconti sono basati su informazioni parziali, imprecise o selettive estrapolate dal contesto, con conseguenti interpretazioni tendenziose della condotta commerciale della banca. Sebbene per legge Credit Suisse non possa commentare le relazioni con potenziali clienti, possiamo confermare che le azioni sono state intraprese in linea con le politiche e i requisiti normativi applicabili ai tempi in questione, e che le relative questioni sono già state affrontate».

E ancora: «A seguito di numerose richieste di informazioni da parte del consorzio nel corso delle ultime tre settimane, Credit Suisse ha esaminato un ampio volume di conti potenzialmente associati alle questioni sollevate. Circa il 90% dei conti esaminati sono oggi chiusi o erano in fase di chiusura prima di ricevere le richieste della stampa, di cui oltre il 60% è stato chiuso prima del 2015. Dei restanti conti attivi, siamo sicuri che siano state prese le opportune misure di due diligence, revisioni e altre misure di controllo in linea con il nostro quadro attuale. Continueremo ad analizzare e a prendere ulteriori misure se necessario».

Credit Suisse, di nuovo, «nota che il consorzio fa riferimento a un gran numero di fonti esterne, comprese quelle precedentemente note, nonché a una presunta fuga di notizie nel loro reporting. Prendiamo quest’ultima accusa molto seriamente e continueremo le nostre indagini con una task force interna che include esperti esterni specializzati. Abbiamo una solida protezione dei dati e controlli di prevenzione della fuga di dati in atto per proteggere i nostri clienti».

In qualità di istituzione finanziaria leader a livello mondiale, infine, «Credit Suisse è profondamente consapevole della sua responsabilità nei confronti dei clienti e del sistema finanziario nel suo complesso per garantire il rispetto dei più elevati standard di condotta. Queste accuse dei media sembrano essere uno sforzo concertato per screditare non solo la banca ma l’intero mercato finanziario svizzero, che ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni. In linea con le riforme dei mercati finanziari in tutto il settore e in Svizzera, Credit Suisse ha adottato una serie di importanti misure aggiuntive nell’ultimo decennio, tra cui ulteriori considerevoli investimenti nella lotta al crimine finanziario. In tutta la banca, Credit Suisse continua a rafforzare il suo quadro di conformità e controllo e, come abbiamo chiarito, la nostra strategia pone la gestione del rischio al centro della nostra attività».

