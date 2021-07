I commercianti, come pure i gestori di club, vogliono un maggiore margine di manovra per quanto riguarda le misure contro la pandemia. Dagmar Jenni, di Swiss Retail, ha ricordato ai due domenicali che la federazione alcune settimane fa ha proposto al Consiglio federale di eliminare l’obbligo di indossare una maschera all’interno dei negozi. Per i dettaglianti è necessario applicare il principio di proporzionalità. Inoltre, la legge Covid-19 specifica che «la vita economica e sociale dovrebbe essere limitata il meno possibile e per il minor tempo possibile».