«Comment ça va?». Riusciamo ad inserirci nell’agenda di Sébastien Aeschbach tra un’intervista e l’altra. Se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, per il giovane imprenditore ginevrino il momento è arrivato. Non che gli girasse male: 40 anni, figlio d’arte, direttore dei negozi di calzature Aeschbach - la nota casa ginevrina fondata nel 1904 - oggi Sébastien dirige con entusiasmo l’azienda di famiglia. E con la medesima passione porta avanti il progetto GenèveAvenue.ch, una piattaforma di commercio online che raggruppa circa 170 negozi della città sul Lemano per un totale di 200 punti vendita, e il cui fatturato nel 2020 è esploso con più di 50.000 acquisti online, tutti a favore del commercio locale.

La spesa dal divano

Volete comprare 100 grammi di un delizioso époisse venduto in Boulevard...