La task force scientifica della Confederazione vede poco spazio per nuove riaperture da parte del Consiglio federale. Nella loro ultima valutazione della situazione epidemiologica, gli esperti ritengono che ci si trovi in un momento di forte crescita delle infezioni.

Se si analizzano i dati attuali, si può presupporre che la Svizzera sia nel bel mezzo di un aumento esponenziale dei contagi da coronavirus, si legge nel documento pubblicato oggi. Domani il governo informerà sugli eventuali allentamenti alle restrizioni attualmente in vigore per arginare la pandemia.

Inoltre, i modelli suggeriscono che sono ancora troppo poche le persone immunizzate - grazie al vaccino o agli anticorpi sviluppati dopo essersi ammalate - contro il virus. È quindi decisamente presto per sperare in un rallentamento della tendenza al rialzo.

Tra i fattori chiave per interpretare l’andamento dell’epidemia vi è come noto il tasso di riproduzione, al quale però gli scienziati guardano con diffidenza. A loro giudizio questo valore nelle prossime settimane non rifletterà più in modo affidabile le dinamiche di trasmissione, a causa della vaccinazione progressiva dei gruppi a rischio.