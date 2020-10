(Aggiornato alle 16.30) Per ora non sono state prese nuove misure, ma presto le cose potrebbero cambiare. In particolare si sta pensando a nuove disposizioni che riguardano l’intensificazione del telelavoro e un maggiore uso delle mascherine. La propagazione del virus SARS-CoV-2 va bloccata. Alla conferenza stampa indetta dal Dipartimento di Simonetta Sommaruga dopo un vertice di crisi sulla pandemia fra Governo e Cantoni, la presidente della Confederazione ha riferito della preoccupazione delle autorità per la veloce impennata in Svizzera dei contagi da COVID-19. Contagi registrati non solo nei centri urbani, ma su tutto il territorio.

La popolazione, anche se stanca della situazione, va richiamata a una maggiore disciplina. «Mancano di nuovo cinque minuti alla mezzanotte», ha dichiarato la consigliera federale. La situazione sta precipitando. «Soprattutto con l’arrivo dell’inverno, i cittadini devono contribuire a controllare il virus», ha affermato. «Tutti abbiamo fatto uno sforzo, ancora una volta è necessaria una reazione forte», ha continuato. «Prima reagiamo, minori saranno le limitazioni per la popolazione e l’economia», ha spiegato ancora.

Ospedalizzazioni in rialzo

«Da una settimana circa la situazione in Svizzera si sta deteriorando più rapidamente che altrove», ha da parte sua affermato Alain Berset, che ha ammesso anche di essere sorpreso dalla rapidità di questo forte aumento di contagi. «Queste cifre non ce le aspettavamo già a metà ottobre, bensì più tardi».

Le ospedalizzazioni sono sotto controllo, pur se in rialzo, ha aggiunto il consigliere federale. Che ha poi ribadito come il tracciamento dei contatti non deve essere lasciato cadere. Anzi, andrebbe rinforzato: «Ogni franco investito nel tracciamento è un franco ben investito. Tutto il resto sarebbe più caro», ha affermato il «ministro» della sanità. Per decidere nel dettaglio sul da farsi, un incontro è previsto oggi tra Berset e dei rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS). «Bisogna essere chiari: la situazione è molto seria. E, cosa nuova, si sta degradando più velocemente che altrove», ha detto ai media il friburghese, sottolineando come il tasso di positività ai tamponi si sia quadruplicato in un battibaleno.

Le misure le conoscono tutti, ha sottolineato il consigliere federale, ora vanno applicate ogni giorno, tutto il giorno: lavarsi le mani e mantenere le distanze. Senza dimenticare che il processo test-contact tracing-quarantena resta il modo migliore per contenere il diffondersi del virus. A chi non ha ancora scaricato l’applicazione SwissCovid, Berset chiede di farlo al più presto. Ora più che mai è il momento di usarla.

È ancora situazione particolare

«I diversi cantoni stanno prendendo delle misure individualmente, tuttavia la pandemia potrà essere superata solo congiuntamente, Cantoni e Berna insieme», ha detto Christian Rathgeb, presidente della Conferenza dei governi cantonali.

Per ora resta in vigore la situazione particolare: sono ancora i Cantoni ad avere la responsabilità nella lotta al virus. «Mi aspetto molti inasprimenti a livello locale su mascherine, assembramenti e ristorazione», sono state le parole di Lukas Engelberger, presidente della CDS. Esecutivo e Cantoni potrebbero decidere di comune accordo di introdurre un obbligo generale e uniforme di indossare la maschera negli spazi interni. Ed è pure possibile che le regole in caso di arrivi dai Paesi a rischio vengano riviste.

Anche gli eventi privati sono fonte di grande inquietudine. «Non serve a niente essere ligi nei momenti formali e poi lasciarsi andare in quelli informali, come gli aperitivi», ha detto ancora Engelberger. Va inoltre capito che forse è meglio rinunciare a grandi feste, «ora come ora non sono un’idea brillante».

Tirano almeno provvisoriamente un sospiro di sollievo gli organizzatori di eventi con forte affluenza di pubblico, come la partite di hockey e di calcio. Non c’è da aspettarsi alcun cambiamento nel breve termine, ha assicurato Berset, per il quale questi eventi non rappresentano un problema.

Per l’economia, infine, il crollo è stato storico, tanto che il prodotto interno lordo è diminuito anche del 10% nei Cantoni più colpiti dall’epidemia, ha fatto notare Urban Camenzind, vicepresidente della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia.

