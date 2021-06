«Se la sono un po’ cercata», commenta il consigliere nazione del PPD Fabio Regazzi . «È stato fatto l’errore di voler alzare troppo l’asticella, con tasse che avrebbero pesato sui cittadini e sulle piccole e medie imprese. Una linea, questa, finora sempre sostenuta dall’area rosso-verde, ma che questa volta ha trovato il sostegno anche delle forze di centro (PPD e PLR). Sin dall’inizio, però, io avevo reso attenti i partiti che questa legge sarebbe sfociata in un referendum e che sarebbe stato difficile raccogliere una maggioranza di consensi tra la popolazione». Non solo. Il consigliere nazionale popolare democratico ritiene che il risultato «dovrebbe indurre i partiti di centro a porsi qualche domanda» e «a fare un po’ di autocritica»: «PPD e PLR hanno sbagliato clamorosamente a sostenere questa posizione e i loro elettori li hanno sconfessati». Ora, «bisognerà mettersi al lavoro», dice Regazzi: «Gli obiettivi climatici sono condivisi, dovremo quindi trovare soluzioni più equilibrate e puntare su altri aspetti, come la ricerca e lo sviluppo, per dare una risposta a un problema riconosciuto da tutti».

A rallegrarsi dell’esito del voto c’è anche il consigliere agli Stati e presidente dell’UDC Marco Chiesa: «Il mio partito ha sempre avversato questa legge, costosa, inutile e ingiusta. Anche se da soli contro tutti, anche le forze borghesi in Parlamento, abbiamo sempre creduto nella forza dei nostri argomenti e con perseveranza siamo riusciti in tutta la Svizzera ad avversare questa legge che avrebbe creato vincitori e perdenti tra campagna e città». Spaccatura, rimarca il presidente democentrista, che si è palesata alle urne. La lettura politica, afferma, è chiara: «L’alto numero di Cantoni contrari fanno di questo risultato uno schiaffo alla politica di sinistra e della Consigliera federale Sommaruga». Dopo la vittoria alle urne, la palla passa nuovamente nel campo della politica. «Siamo favorevoli a misure in favore del clima ma questa legge era talmente illiberale e penalizzante che non poteva essere sostenuta. La Svizzera può giocate altre carte, tra cui l’innovazione, lo sviluppo di nuove tecnologie e di incentivi che facciano leva sulla responsabilità individuale e non su programmi di ridistribuzione di stampo socialista dove molti pagano e pochi ricevono». Ora, conclude, è il momento di sedersi al tavolo «tenendo in considerazione cosa il cittadino svizzero non è disposto ad accettare. Ossia nuove tasse, nuovi divieti e nuovi rincari».