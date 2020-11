I toni e le azioni stanno diventando sempre più militanti. I fanatici prendono di mira tutti coloro che mettono in guardia sulle conseguenze della pandemia: virologi, giornalisti, politici.

L’Ufficio federale di polizia (Fedpol) prende molto sul serio questa evoluzione. «La crescente propensione alla violenza fra i negazionisti del coronavirus è per noi una grande preoccupazione», afferma il portavoce Floran Näf. Le minacce sono dirette contro organi come l’Ufficio federale della sanità pubblica e contro i politici in prima linea nella lotta contro Covid-19. Näf ha rivelato che negli ultimi mesi è stato necessario rafforzare i dispositivi di protezione di alcune persone, senza citarne i nomi.