Oggi, davanti alle filiali Migros di numerose città svizzere, «i corrieri e le corriere di Smood in sciopero insieme a UNIA hanno denunciato la situazione indegna vissuta in azienda, che ha portato allo sciopero in undici città della Svizzera francese», fa sapere il sindacato con un comunicato. Le rivendicazioni: Migros deve usare il proprio peso come azionista (35% delle azioni dal 2019) e una forza importante nel consiglio di amministrazione di Smood per garantire che la sua azienda partner entri in trattative con tutte le parti interessate.