I costi delle vacanze invernali variano da regione a regione

Le vacanze sulla neve il prossimo febbraio saranno meno care rispetto al passato: in media i prezzi sono scesi del 3% in confronto al 2020, prima dello scoppio della pandemia. Tuttavia, questa tendenza nasconde grandi disparità tra le regioni, rileva uno studio di Banque Cler pubblicato oggi.

Alcune stazioni sciistiche hanno registrato riduzioni di prezzo significative, come le aree sciistiche grigionesi di Flims-Laax-Falera (-8,1%) e Andermatt-Sedrun (-6,3%). A Saas-Fee (VS), i prezzi sono addirittura scesi del 9,4%, secondo gli autori dello studio.

Al contrario, i prezzi per una settimana di vacanza sono aumentati in quattro delle quattordici aree sciistiche analizzate, ovvero a Verbier VS (+0,8%), St. Moritz GR (+1,8%), Zermatt VS (+2,6%) e Airolo (+3,8%). Tuttavia, le prime tre sono già le località più costose: per una famiglia con due bambini, una settimana di vacanza costa più di 5.000 franchi svizzeri, cioè il 69% in più rispetto alle regioni più economiche, secondo i calcoli degli autori. Il prezzo dell’alloggio può persino essere doppio, a seconda della destinazione.

Airolo, Aletsch-Arena VS e Engelberg-Titlis OW si distinguono come le più economiche tra le località analizzate. Una famiglia con due bambini spenderà tra i 3.400 e i 3.700 franchi in queste località per una settimana di vacanza nel febbraio 2022. Per una coppia o uno studente, Airolo è la località più economica, con una settimana di vacanza che costa 2’740 franchi per una coppia e 878 per uno studente.

I prezzi degli alloggi sono diminuiti in media del 4,8% rispetto al periodo pre-pandemia, ma i prezzi degli skipass sono aumentati in media dell’1,5%, con le famiglie che sono le prime ad essere penalizzate, dovendo pagare il 2,8% in più a causa dell’aumento del prezzo degli abbonamenti per bambini in molte località.

Anche qui, ci sono significative disparità regionali. A Verbier, tutti i segmenti della clientela dovranno pagare il 48% in più rispetto a prima della pandemia per il loro skipass nel 2022. A Flims-Laax-Falera, invece, tutti i clienti beneficeranno di una riduzione di prezzo del 17,4% rispetto al 2020.

Per le famiglie, i prezzi delle scuole di sci sono diminuiti in media del 3,3%. Ad Andermatt-Sedrun, una settimana di lezioni per due bambini costa ora 396 franchi, il 24% in meno rispetto al 2020. A Zermatt, la stessa famiglia dovrà pagare 1030 franchi per questo servizio, una cifra superiore del 4% rispetto al 2020.

Lo studio, che è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto BAK Economics, riguarda il periodo dal 19 al 26 febbraio 2022 ed ha tenuto conto di diverse variabili per fare il confronto: lo skipass di otto giorni, l’alloggio di sette notti in un appartamento o, nel caso del segmento di clienti «Coppie», in un hotel, il noleggio dell’attrezzatura (scarponi e sci) e la tassa di soggiorno. Nel caso delle famiglie, lo studio prende in considerazione anche cinque mezze giornate di scuola di sci per due bambini. I costi variabili per i pasti, il tempo libero e il viaggio non sono inclusi.

