Scuole, negozi non essenziali e ristoranti chiusi, manifestazioni vietate, controlli alle frontiere, telelavoro, raccomandazione di restare a casa: il 16 marzo di un anno fa, alla mezzanotte di lunedì, scattava il lockdown.

Venerdì 13 marzo 2020, il giorno in cui fu presa la decisione di chiudere le scuole per il lunedì successivo, la Svizzera registrava 1.125 casi di coronavirus e undici morti. La Confederazione ha registrato il primo caso di COVID-19 il 25 febbraio e il primo morto il 5 marzo. L’11 marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiarava lo stato di pandemia.

Lunedì 16 marzo, quando il bilancio era salito a più di 2.300 persone infette e circa 20 morti, il Consiglio federale decretava la «situazione straordinaria» in base alla legge sulle epidemie, che gli ha permesso di decidere provvedimenti senza passare dal parlamento.

«È necessaria una reazione forte in tutto il Paese», affermò Simonetta Sommaruga in una conferenza stampa. È l’unico modo per superare questa crisi ed evitare il sovraffollamento degli ospedali, disse la presidente della Confederazione. La conferenza stampa fu seguita da 110.000 persone collegate al canale YouTube del Consiglio federale.