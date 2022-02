Rilanciare la ripresa dopo la crisi e alleggerire l’onere per i cittadini. Questi i motivi che hanno spinto il parlamento ad abolire i dazi all’importazione sui prodotti industriali, con effetto dall’inizio del 2024, come stabilito oggi dal Consiglio federale.

In concreto, precisa una nota governativa odierna, vengono aboliti, mediante una modifica legge sulla tariffa delle dogane, i dazi vigenti per l’importazione di tutti i prodotti industriali e semplificata la tariffa doganale per ciò che concerne le voci relative a questi prodotti.

Da un lato, stando all’esecutivo si tratta di agevolare l’importazione permettendo alle imprese di accedere a prodotti esteri a condizioni più favorevoli - rafforzando nel contempo la competitività dell’economia nazionale e delle esportazioni - e, dall’altro, di consentire ai consumatori di acquistare a un prezzo più conveniente i beni importati.

Le modifiche alla tariffa doganale entreranno in vigore a inizio gennaio 2024: in questo modo gli oneri legati ai cambiamenti procedurali possono essere contenuti al massimo, a tutto vantaggio degli operatori economici e dell’amministrazione federale, spiega il comunicato. Tutti gli attori coinvolti dispongono così del tempo necessario per gli adeguamenti tecnici e organizzativi.

Il parlamento ha accolto l’idea di abolire i dazi sui prodotti industriali nel settembre scorso: nelle intenzioni delle Camere, in futuro automobili, capi d’abbigliamento e altri articoli potrebbero costare di meno. Ad opporsi a questo provvedimento è stato il campo rosso-verde.

Il Consiglio federale aveva proposto un tale passo spiegando che i prezzi praticati in Svizzera sono in media del 30% superiori a quelli dei Paesi vicini. Per contrastare il fenomeno dei prezzi alti, il governo ha quindi proposto la soppressione unilaterale di tutti i dazi industriali, seguendo l’esempio di altri Stati come l’Islanda, il Canada, la Nuova Zelanda e la Norvegia.

Per la sinistra, invece, dal momento che l’80% dei beni importati non sono già soggetti a dazi, i consumatori non ne avranno alcun vantaggio (lo stesso esecutivo parla di una riduzione dei prezzi dello 0,1%). Altro aspetto negativo messo in risalto: circa 560 milioni di franchi all’anno di mancate entrate per l’erario, proprio in un periodo di crisi causato dalla pandemia. Stando al governo, invece, la situazione attuale del bilancio della Confederazione permette di abolire questi dazi.

