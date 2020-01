Per la CET-S è necessario legiferare in tale campo, «in particolare alla luce della pressione cui è sottoposto il mercato del lavoro ticinese e dell’elevato rischio di abuso che ne deriva». Concretamente, l’iniziativa chiede di modificare la legge sui lavoratori distaccati (LDist) inserendo una disposizione che imponga alle aziende di informare i dipendenti in merito agli abusi riscontrati durante le verifiche nei settori sottoposti a contratti normali di lavoro. Chi non si piegherà a tale obbligo dovrebbe poter essere punito.