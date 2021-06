Con la nuova struttura, si legge in un comunicato odierno del sindacato Syndicom, i dipendenti di Epsilon rischiano un calo salariale fino a 600 franchi mensili.

Con 17,44 franchi orari, si andrebbe contro i regolamenti della Commissione federale delle poste (Postcom) per il settore, rendendo ancora più difficile la situazione in un ramo già svantaggiato, secondo il presidente dell’Unione sindacale svizzera Jean-Yves Maillard, citato nella nota.

Contattata dall’agenzia Keystone-ATS, la portavoce della Posta Léa Wertheimer ha difeso il modello salariale in questione e ha sottolineato che per la maggioranza dei dipendenti interessati si tratta di un’attività accessoria. Includendo la Svizzera tedesca, si parla di circa 1000 persone che lavorano poche ore al giorno. Con il nuovo modello, verrebbero premiati gli effettivi tempi di lavoro. Includendo i rimborsi spese, in molti riceverebbero uno stipendio più alto di ora, ha detto ancora.