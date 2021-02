Secondo la CDS un ammorbidimento è possibile se le cifre dei contagi si stabilizzano al livello attuale. Il numero di casi si è recentemente evoluto nella giusta direzione, ha sottolineato. In questo contesto, per la CDS sarebbe consigliabile aprire prima i settori in cui non ci sono contatti stretti e prolungati, come i negozi, i musei, gli zoo o attività sportive senza contatti ravvicinati.