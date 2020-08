Magdalena Martullo-Blocher, consigliera nazionale UDC e Ceo di Ems-Chemie, affila le armi in vista della votazione del 27 settembre sull’Iniziativa per la limitazione. In interviste pubblicate da diversi giornali di Tamedia rivendica l’importanza di impiegare personale elvetico a tutti i livelli: i dirigenti stranieri non capiscono il sistema svizzero. «Si tratta di manager provenienti dall’aerea UE, che non hanno passaporto rossocrociato e non partecipano quindi alle votazioni popolari elvetiche», rileva Martullo-Blocher. Molti di essi - spiega - parteggiano quindi per l’Europa, anche perché sperano di ottenere contratti vantaggiosi con l’UE: «Alcuni di loro hanno per la Svizzera interessi diversi da quelli di noi imprenditori elvetici», afferma la consigliera nazionale. «L’UDC non è contraria all’arrivo di stranieri in Svizzera in linea di principio». Il problema - precisa l’imprenditrice - è che l’80% di essi giunge nel Paese ma non per occupare un posto di lavoro per il quale non abbiamo personale qualificato indigeno.