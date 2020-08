Si tratta del secondo anno in cui droni vengono usati a questo scopo, ricorda in un comunicato odierno l’Ufficio per la caccia e la pesca cantonale, che parla di «stagione molto positiva» e ringrazia per «il grande impegno profuso» cacciatori e agricoltori. Per colpa della pandemia i corsi di formazione per nuovi piloti hanno dovuto essere annullati, ma i 150 coinvolti nell’iniziativa sono riusciti a effettuare oltre mille interventi.