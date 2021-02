I due giovani di Winterthur (Zurigo) arrestati in seguito all’attentato terroristico del novembre scorso a Vienna, che ha causato cinque morti (incluso l’attentatore) e decine di feriti, sono accusati anche di complicità in assassinio.

L’inchiesta nei confronti dei due indagati non è più quindi limitata alla violazione della legge federale che vieta i gruppi Al-Qaida e Stato islamico: si parla ora anche di complicità e atti preparatori per compiere un assassinio.

Circa tre mesi prima dell’attacco i due avrebbero viaggiato in auto da Winterthur a Vienna, pernottando anche presso il simpatizzante dell’Isis Kujtim F. Questi, il giorno dopo la loro partenza, avrebbe cercato di comprare munizioni in Slovacchia. Gli investigatori considerano questa stretta connessione temporale come un fattore sospetto, che fa pensare a un coinvolgimento degli svizzeri.