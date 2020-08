Sono in programma due giorni di udienze: il 12 agosto e il 2 settembre. Fino ad un’eventuale condanna, per gli accusati vale il principio della presunzione di innocenza, sottolinea la procura zurighese.

Solo raramente i bambini potevano andare in bagno e spesso dovevano fare i bisogni sul pavimento. Per questo, i due figli andavano regolarmente a scuola con i vestiti che odoravano di urina. Sempre secondo l’accusa, per otto anni i figli non hanno potuto avere contatti sociali con altri bambini o giocare con i loro fratelli.