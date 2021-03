Una tariffa supplementare di 3.95 franchi per ogni trattamento per le misure di protezione legate alla pandemia: la chiede l’associazione svizzera di fisioterapisti Physioswiss.

Secondo la presidente di Physioswiss, Mirjam Stauffer, molti affiliati si trovano in una situazione finanziaria difficile. Già prima della pandemia, molti studi non erano in grado di costituire riserve a causa di una struttura tariffaria obsoleta e di una remunerazione che non copriva i costi.