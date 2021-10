Anche se il 2021 registra la perdita di ghiaccio più contenuta dal 2013, non si prospetta un rallentamento del ritiro dei ghiacciai, hanno sottolineato gli esperti della rete Cryosphere, che monitora i ghiacciai. «Dal punto di vista meteorologico, le condizioni erano giuste nel 2021 per dare un po’ di respiro ai ghiacciai. Purtroppo, in tempi di cambiamenti climatici, anche un anno ‘‘buono’’ non è sufficiente», hanno aggiunto.