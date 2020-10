Ci sono differenze tra i ghiacciai pianeggianti a bassa quota e i ghiacciai d’alta quota del Vallese meridionale, del Ticino e dell’Engadina. I primi, come quello Tsanfleuron (VS), hanno registrato una riduzione media dello spessore del ghiaccio di 2 metri. Gli altri, come il ghiacciaio Findelen (VS) o quello del Basodino (TI), hanno perso circa mezzo metro.