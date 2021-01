lavoro

Secondo la Segreteria di Stato dell’economia il tasso di disoccupazione in Svizzera è salito dal 3,3% del mese di novembre al 3,5% nel mese in rassegna: alla fine dell’anno erano iscritti 163.545 disoccupati presso gli URC, ossia oltre 10 mila in più rispetto al mese precedente, mentre le persone in cerca di lavoro sono il 35% in più rispetto a un anno fa