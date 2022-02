Nonostante l’elevato numero di contagi causati dalla variante Omicron, gli ospedali non hanno subito un sovraccarico e l’occupazione dei reparti di terapia intensiva ha continuato a diminuire. Questo ha indotto il Governo dei Grigioni a revocare parte dei provvedimenti cantonali volti a contenere la pandemia: addio quindi alla mascherina nelle scuole dell’obbligo e stop ai test nelle aziende e nelle scuole.

A partire da giovedì 10 febbraio 2022 l’obbligo di indossare la mascherina per gli allievi delle scuole dell’obbligo pubbliche e private sarà revocato. L’uso della mascherina su base volontaria continuerà a essere consentito. Per tutte le altre persone, l’obbligo della mascherina mantiene la sua validità negli spazi chiusi che si trovano sull’area delle scuole dell’obbligo. L’obbligo della mascherina per il grado secondario II rimarrà invece in vigore fino alla revoca da parte del Consiglio federale.

A partire dalla sera di venerdì 11 febbraio 2022, inoltre, i test nelle scuole e nelle aziende saranno sospesi, ad eccezione delle strutture sanitarie e di assistenza. I test nelle aziende per ospedali, cliniche, offerte per la cura e l’assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone anziane, servizi di cura e assistenza a domicilio (Spitex), studi medici, studi dentistici, studi di fisioterapia, farmacie, centri abitativi per persone disabili, strutture residenziali per bambini e adolescenti (fatta eccezione per i centri abitativi nel settore della formazione professionale di base, delle scuole medie superiori nonché del grado terziario), strutture di custodia collettiva diurna e penitenziari continueranno a essere eseguiti fino alla fine di febbraio. A partire dall’inizio di marzo faranno stato le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Nel quadro della gestione della pandemia, il Governo grigionese ha adottato 190 decreti per proteggere la salute della popolazione e l’economia in relazione al coronavirus. Per la prima volta nella storia, è stato istituito per un periodo prolungato lo Stato maggiore di condotta cantonale (SMDC). Per due anni lo SMDC è stato impiegato per prevenire e gestire la pandemia o per sostenere l’Ufficio dell’igiene pubblica. In questo modo il Cantone dei Grigioni ha potuto contare su una rete che comprendeva le istituzioni dell’assistenza sanitaria, dell’amministrazione, dei comuni, delle associazioni, delle scuole e della scienza e che poteva essere adattata in continuazione alle esigenze. Grazie all’evoluzione positiva della situazione, l’ulteriore gestione della pandemia di coronavirus può essere ora ritrasferita alle strutture ordinarie. L’elaborazione successiva spetta sempre ancora all’Ufficio del militare e della protezione civile. La gestione a lungo termine del coronavirus e le pianificazioni precauzionali vengono progettate sotto la direzione dell’Ufficio dell’igiene pubblica.

