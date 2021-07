I tre cantoni in testa alla classifica hanno prontamente testato e vaccinato la popolazione fin dall’inizio. Il tasso di positività è rimasto basso, così come il numero di morti.

In particolare il Grigioni stato il primo ad effettuare i test di massa, a partire dalla fine di gennaio 2021. Questa politica, ispirata da quanto praticato in Austria, lo ha posto in cima alla lista dei cantoni che praticano più test, con 143 test Covid-19 per 100 abitanti.