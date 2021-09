I Grigioni pronti ad abbattere tre giovani lupi del Beverin

Dopo aver esaminato la documentazione sottoposta, l’UFAM ha approvato la domanda sulla base della legge sulla caccia e della relativa ordinanza d’applicazione, la cui revisione è entrata in vigore a metà luglio 2021, si legge in un comunicato dell’Ufficio federale dell’ambiente. In esso viene precisato che, secondo il diritto federale, gli abbattimenti non possono tuttavia avvenire nella bandita di caccia e non si dovrebbe abbattere il padre.