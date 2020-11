La modifica di legge intende inoltre disciplinare in modo più chiaro il rapporto tra l’APMA e i comuni. Il Gran Consiglio dovrà approvare anche la rielaborazione della suddivisione dei costi fra autorità cantonali e comunali a seguito della procedura di consultazione. Le spese delle misure di protezione dei minori, rimanenti dopo deduzione di un’aliquota percentuale, dovranno essere ripartite in modo solidale tra tutti i comuni del cantone in rapporto alla loro popolazione. Questa soluzione permette anche di eliminare il problema legato agli svantaggi che sorgerebbero altrimenti per i comuni più piccoli.