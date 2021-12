Permettere l’accesso alle stazioni sciistiche dei Grigioni solo alle persone vaccinate o guarite (2G), ma non a quelle soltanto testate, è l’ultima ratio prima della chiusura. Lo ha detto oggi a Coira il Consigliere di Stato grigionese Marcus Caduff (Centro) davanti al Parlamento cantonale. Mantenere gli impianti di risalita aperti è di «fondamentale importanza» per i Grigioni.

Per il settore turistico, l’Esecutivo retico persegue quindi la medesima strada di un anno fa. «L’inverno scorso», così Caduff, «ha dimostrato che le ferrovie di montagna e le stazioni sciistiche non hanno rappresentato rischi particolari durante la pandemia. E l’industria turistica è pronta ad assumersene di nuovo la responsabilità».

Pernottamenti in autunno: più 10 percento

Da un punto di vista dell’affluenza, il COVID-19 non ha sconvolto lo scenario cantonale. Al contrario: dopo un’estate 2021 da record in termini di pernottamenti, è seguito un autunno altrettanto positivo. Il numero di pernottamenti è aumentato del 9,1 percento rispetto quello degli anni normali, ha detto Caduff.

Tuttavia, ora la variante Omikron porta con sé nuove incertezze. Ne consegue che la Gran Bretagna, il Belgio e i Paesi Bassi hanno cancellato le prenotazioni, ha spiegato il direttore del Dipartimento dell’economia pubblica. La Germania ha inoltre classificato la Svizzera come area ad alto rischio. Caduff ha ricordato che i test d’entrata per una famiglia di quattro persone ammontano a circa 600 euro.

Mascherine a scuola presto obbligatorie in tutto il cantone

Secondo il Governo, il numero di contagi da coronavirus nei Grigioni è in aumento dalla metà di ottobre, soprattutto tra i giovani. L’obbligo di indossare le mascherine nelle scuole a partire dalla terza elementare, già imposto in diverse regioni, sarà probabilmente presto esteso su tutto il territorio. È stato annunciato oggi dal Consigliere di Stato Jon Domenic Parolini (Centro). La frequenza delle lezioni in presenza ha la massima priorità.